Sivas Valisi Salih Ayhan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 11:31
Sivas Valisi Salih Ayhan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyarette AA'nın 102'nci yıl dönümünü kutlayan Ayhan, yaptığı açıklamada, AA'nın Milli Mücadele'nin sesi olarak kurulduğunu hatırlattı.

Ayhan, AA'nın o günden bugüne örgütlenme yapısıyla, zamanın, çağın ihtiyaçlarına göre konumlanmasıyla, vatandaşların doğru ve tarafsız haber alma kanallarını güçlü tuttuğunu ve en güvenilir haber ajanslarından birisi olduğunu vurguladı.

AA'nın 100 ülkede temsilciliği bulunduğuna dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"AA sadece milli ses değil, dünyada en güvenilir kurumlardan birisi olmuştur. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşmasında 3 kamera vardı, bunlardan birisi Anadolu Ajansı kamerasıydı. Bu da her yerde, her ortamda ve her şartta görev yapma bilinç ve şuuruyla AA'nın nerelere geldiğinin en güzel göstergesidir. Sadece bunun bile AA'nın konumunu, pozisyonunu, gücünü, haber yapmak için verdiği fedakarlığı göstermesi bakımından anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Bütün çalışanlarının bu özel gününü kutluyorum, Rabbim daha nice güzel yıllar kutlamayı nasip etsin. Vatandaşların doğru bir şekilde, doru kaynaktan ve doğru yöntemlerle haber alması çok değerlidir. Bunu da AA çok iyi şekilde, rol model olarak yapmaktadır. İnşallah dünyanın dört bir tarafında Türk'ün sesi bu milli sesimiz hep yankılanacak."

YORUMLAR
500
Milli bilek güreşçi, bir haftada 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı Milli bilek güreşçi, bir haftada 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı Sivas İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı Sivas İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı

Salih Ayhan, Milli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Salih Ayhan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
10:50 Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı
10:42 Haftalar sonra ilk gülümseme: Ece Erken eşinin ölümünden sonraki o ilk anı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 11:40:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Valisi Salih Ayhan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement