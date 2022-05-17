Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla vedalaştı

Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliği görevine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki basın mensuplarıyla vedalaştı.

Bir lokantada düzenlenen programa katılan Ayhan, basın mensuplarından helallik istedi.

Sivas'ta bulunduğu süre zarfında basın mensupları ile güzel işlere imza atıklarını belirten Ayhan, "Sivas'tan ayrıldığım için büyük üzüntü yaşıyorum. Burada güzel anılarımız oldu. Birlikte birçok güzel işe imza attık. Artık Şanlıurfa'da bir Sivaslı kardeşiniz var." dedi.

Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bizim dönemimizde Sivas gerçekten altın çağlarını yaşadı. Eksiğimiz ve hatamız tabi ki olabilir. Buna rağmen birçok güzel projeye imza attık ama her başlangıcın bir sonu var. Severek hizmet ettiğim bu şehirden artık ayrılıyorum. Buradan gitsem de kalbim her zaman sizinle olacak. Biz Sivas'ı unutmayız, sizi unutmak demek gençliğimizi unutmak demektir çünkü benim gençliğim burada geçti. Hiçbir mülki amire nasip olmayan bir mesleki serüven geçirdim. Bu benim şansım, bu benim bahtım, bunu da Anadolu'nun bu güzel şehrinde yaşamak benim için onurdur."

Ayhan, programın sonunda basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.