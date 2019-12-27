Sivas Valisi Salih Ayhan boccia oynadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas Valisi Salih Ayhan boccia oynadı - Son Dakika Spor

Sivas Valisi Salih Ayhan boccia oynadı

6 saat önce

Sivas Engelliler Şeker Spor Kulübü Derneği sporcularının Boccia antrenmanları ara vermeden devam ediyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan boccia oynadı, System.String[]

Sivas Engelliler Şeker Spor Kulübü Derneği sporcularının Boccia antrenmanları ara vermeden devam ediyor.


4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda Boccia Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz, yönetiminde yapılan antrenmanı Sivas Valisi Salih Ayhan ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve şube müdürleri takip etti.


Engellilerin spor alanındaki başarılarını yakından takip eden Vali Ayhan, antrenör Kaygusuz'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Daha sonra sporcuların bir süre boccia antrenmanlarını izleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, sporcularla beraber boccia oynadı. Renkli görüntülerin sahneye çıktığı antrenmanda Vali Ayhan, müsabakaya katılacak olan sporculara da başarılar diledi.


Antrenmanın sonunda günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. - SİVAS

Salih Ayhan, Taha Akgül, Eylül, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
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