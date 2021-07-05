Sivas Valisi Salih Ayhan, çiftçilerle hasat yaptı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Yem Bitkisi Hasadı Tarla Günü" programında sebze topladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Yıldızeli'ne bağlı Töngel köyüne giden Ayhan, sebze yetiştiriciliği yapan Zekeriya Gedik ve kardeşlerine ait arazide incelemelerde bulundu.

Çiftçilerin Sivas'ın bereketli topraklarında emeklerinin karşılığını aldığını belirten Ayhan, "Sivas ve çevre illerde, sofraların büyük oranda yeşillik ihtiyacını karşılayan çiftçi kardeşlerimiz, üretim kapasitesini daha da artırarak adından sıkça söz ettirecek." ifadelerini kullandı.

Ayhan, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Aşağıyıldızlı köyünde düzenlenen "Yem Bitkisi Hasadı Tarla Günü" programına katıldı.

Arazide, traktör ve tırpanla hasat yapan Ayhan, bahar döneminde çiftçileri desteklemek için çok ciddi manada tohum desteği sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"5 bin çiftçiye 2 bin ton tohum yaklaşık 8,5 milyon liralık destek sağladık. Maksadımız çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltarak onlara bir nebze de olsa destek olmaktı. Bu desteklerimizin ne kadar anlamlı olduğunu burada görmüş oluyoruz. İnşallah sulama alt yapılarını güçlendirerek, barajlarımızı ve göletlerimizi biran önce bitirerek, kuraklık olduğu zamanlarda da bu tür takviyelerle üretimin artmasını sağlayacağız."

Ayhan, Sivas'ta 2019 yılında 563 bin dekar alanda üretim yapıldığını, 2020'de 626 bine 2021'de de yaklaşık 700 bin dekara yükseldiğini sözlerine ekledi.