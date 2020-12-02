Sivas Valisi Salih Ayhan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, toplum içinde onurlu, etkin ve eşit bir rol üstlenmek, engelli engelsiz bütün insanların en tabii hakkı olduğunu belirtti.

İnsanı insan yapan, insanı üstün kılan, yücelten hususların evrensel içerikli manevi değerler olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Dünyaya gözlerini açan her insanın, sıkıntı, kaza, bela ve musibetlerle karşı karşıya kalabileceği bir gerçektir. Bu gerçeğin bilincinde olarak, toplumda engeli olan insanlara karşı titiz ve anlayışla hareket edilmeli, onlara karşı azami derecede kolaylık gösterilmelidir. Engelli vatandaşlarımızın bakımı, barınması, eğitimi, sosyal ve sportif alanlara entegrasyonu, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik devletimizin sosyal gücü ile ilimizde de ciddi çalışmalar gerçekleştirilmekle birlikte, toplumun bilinçlendirilmesini ve engelli ailelerinin desteklenmesini hedefleyen bütün kampanya ve projeleri de yürekten desteklediğimizi önemle vurgulamak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle engelsiz bir dünya için herkesi üst düzeyde sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, engellilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk, başarı ve güzel bir yaşam temenni ediyorum."