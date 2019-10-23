Sivas Valisi Salih Ayhan'dan AA'ya ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.



Vali Ayhan, ziyarette, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

AA'nın Sivas Kongresi'nin yıl dönümü etkinliklerinde önemli bir görev üstlendiğini ve kentteki etkinlikleri kamuoyuna duyurduğunu dile getiren Ayhan, "Milli Mücadele'nin kalbi Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde 100 yıl önceki ruhla düzenlediğimiz etkinlikleri, kamuoyuna duyurarak milli coşkumuza ortak olunmasını sağladığınız için sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Vali Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılının duyurulmasında önemli katkılar sağlayan AA'nın, valiliğin çalışmalarının da kamuoyuna taşınmasında etkin bir rol üstlendiğini ifade ederek, AA çalışanlarının gazeteciler gününü kutladı.

Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayhan, AA'nın Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümüne katkılarından dolayı Felek'e teşekkür belgesi ve 100. yıla özel olarak hazırlanan pul hediye etti.