Sivas Valisi Salih Ayhan'dan kene uyarısı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bu yıl erken görülmeye başladığını vurgulayarak, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşları keneye karşı uyardı.

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kene yapışması sebebiyle KKKA vakalarının bu yıl erken görülmeye başladığını belirtti.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bu konudaki bilgi ve tecrübesiyle çevre illerde dahil olmak üzere gelen vakaların tedavisine devam ettiğini aktaran Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımız tedbirleri elden bırakmamalıdır. Vatandaşlarımızın duyarlılığı, sağlık personelimizin gayretleri ile pandemide ortaya koyduğumuz başarının kene vakalarında da gösterileceğine inanıyor, sağlıklı günler diliyorum."

Ayhan, pandemi sürecinde yapılan uyarılara kulak veren, tedbirleri elden bırakmayan ve Kovid-19 ile mücadelede destek sağlayan vatandaşlara da teşekkür ederek, sosyal hayata dönebilmek için tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.