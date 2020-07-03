Sivas Valisi Salih Ayhan'dan koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan koronavirüs uyarısı

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açabileceği bulaş riskine yönelik vatandaşları uyararak, tedbirlerin uygulanmasında hassasiyetin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açabileceği bulaş riskine yönelik vatandaşları uyararak, tedbirlerin uygulanmasında hassasiyetin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'ta önlemlerin ve tedbirlerin karşılık bulduğunu ancak kontrollü sosyal hayat ile kurallara uymayanların olabileceğini anımsattı.

Vaka sayılarının kısmi de olsa arttığına dikkati çeken Ayhan, bu konuda önlem alınması gerektiğini aktardı.

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da yaz mevsimin gelmesiyle yoğun katılımlı programların yapıldığına işaret eden Ayhan, "Kına gecesi, nişan, nikah, düğün, sünnet, asker uğurlama, cenaze, mevlit, toplantı, toplu açılış, yürüyüş gibi bulaşma riskini artırıcı etkinliklerin kişi sayısı dikkate alınmadan, salgının yayılmasına uygun ortamlar oluşturularak yapıldığı görülmektedir. Tedbirleri hiçe sayan bu görüntülere fırsat verilmemesi ve müsaade edilmemesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kalabalık ortamların risk oluşturduğunu belirten Ayhan, toplu programların kişi sayısı ile sınırlandırılmasını isteyerek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Koronavirüs salgınının henüz geçmediğini vurgulayan Ayhan, "Maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarının hayati önem taşıdığını unutmayalım. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için lütfen kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım. Bu tedbirin alınmaması cezalarla karşılaşmaya veya telafi edilemeyecek sonuçları ortaya çıkarabilir." açıklamasında bulundu.

İlerleyen günlerde köylerde ve ilçelerde pozitif vakalarda artışlar olabileceğinin ön görüldüğünü aktaran Ayhan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Toplum sağlığını korumak idarecilerimizin, muhtarlarımızın ve hepimizin vatandaşlık görevidir. Sağlığımızı tehdit eden, tedbirleri yok sayan ve keyfi davranışlar sergileyen durumlara fırsat tanıyan, pozitif vakalara sebebiyet veren ve riskli durumları güvenlik güçlerimize haber vermeyen idarecilerimiz ve muhtarlarımız hakkında yasal işlem yapılacaktır."

Salih Ayhan, Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Salih Ayhan'dan koronavirüs uyarısı - Son Dakika

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