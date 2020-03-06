Sivas Valisi Salih Ayhan'dan Sivasspor'a baklava ikramı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas Valisi Salih Ayhan'dan Sivasspor'a baklava ikramı - Son Dakika Spor

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan Sivasspor'a baklava ikramı

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivassporlu futbolcuları Galatasaray maçı öncesi ziyaret ederek, baklava ikram etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan Sivasspor'a baklava ikramı, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivassporlu futbolcuları Galatasaray maçı öncesi ziyaret ederek, baklava ikram etti.


Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sivasspor, 25. hafta maçında 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekibin Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla antrenman öncesi sohbet ederek, Galatasaray karşısında başarı dileklerini iletip, baklava ikram etti. Hafta sonu güzel bir maç olacağını söyleyen Vali Ayhan, tribünlerin seyirci rekoru kıracağını söyledi.


"İzleyemeye bile cesaretim yok gibi"


"Pazar günü yer-gök kırmızı-beyaz olacak" diyen Vali Ayhan, sözlerine şöyle devam etti:


"Hem şehir, hem de biz sizlere inanıyoruz. Son iki haftada iyi bir çıkış yakaladık. Bu bir güven ve moral verdi. Bu maçı aldığımız taktirde şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Benim için en heyecanlı maçlardan birisi olacak. İzleyemeye bile cesaretim yok gibi. Takımın morali, motivasyonu, gücü, iradesi ve şehrin inanmışlığı bizi çok daha diri tutuyor. Size inanıyoruz ve güveniyoruz. Sizlerin başarısı şehirde çok büyük heyecan oluşturuyor. Sivas'ın ülke gündemine taşınmasında ve şehrin tanıtımında çok büyük katkınız var. Biz inandık, o sene bu sene" şeklinde konuştu.


Galatasaray hazırlıkları sürüyor


Sivasspor, zorlu Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanını tamamladı.


Öte yandan antrenmana sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Skuletic ve Furkan Sağman katılmadı. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:54 Kaynak: İHA
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