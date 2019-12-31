Sivas Valisi Salih Ayhan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Sivas Valisi Salih Ayhan'dan yeni yıl mesajı

7 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, Sivas'ta yaklaşık 14 aydır görev yapmanın, bu kadim şehrin insanına hizmet etmenin ve yeni yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

2019'da Sivas Kongresi'nin 100. yılını, milli bir şuurla, heyecan ve coşkuyla kutlamanın onurunu yaşadıklarını anlatan Ayhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 4 Eylül 2019'da şehrimize yaptığı ziyarette zat-ı alilerinin katkıları ile coşkumuz, toplumun her kesiminde karşılık buldu, ulusal bir bilinç oluşturdu. 2019 yılının ilk günlerinden itibaren kamu yönetiminde çağdaş bir anlayışın gereği olarak, ilimizin bütün dinamiklerini bir araya getiren katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir yönetim mekanizmasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, kültürden turizme, gençlik spordan tarıma kadar birçok alanda yeni proje ve yatırımlarla Sivas'a değer katmaya gayret ettiklerini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bunların başında istihdam odaklı Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Üretim ve İstihdam Kapısı projesi yer almaktadır. Bu amaçla, Sivas Belediyemiz ile ortaklaşa kurduğumuz SİVTAŞ bünyesinde Süt İşleme Tesisi ile Yem Fabrikamızın temelini attık. Ayrıca Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu ile Cezaevinde planladığımız Makarna ve Salça Fabrikasının fizibilite çalışmalarına devam ediyoruz. Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası projemizin de temellerini attık, Demirağ OSB'nin ise alt yapı çalışmalarını belli bir aşamaya getirdik. Turizm çalışmaları kapsamında yine belediyemiz ile birlikte kurduğumuz Kültür A.Ş bünyesinde ilin tanıtımı için birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sivas'a 2023 yılına kadar 20 adet müze açma çalışmamız da sürüyor."

Ayhan, 2020 yılı için merkez ve ilçeleri sürekli dinamik tutacak ve toplumun kılcal damarlarına nüfuz edecek "Sivas İçin 300 Fikir, 300 Proje" vizyonunu ocak ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "2020 yılının başta Sivasımız, ülkemiz ve tüm insanlık için hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmasını; sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:27 Kaynak: AA
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