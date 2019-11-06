Sivas Valisi Salih Ayhan organlarını bağışladı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında "Bir Lokma Can" sloganı ile gerçekleştirilen programda organ bağışında bulundu, öğrencilere ve vatandaşlara lokma dağıttı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki merkezi kafeterya önünde düzenlenen programda konuşan Ayhan, 3-9 Kasım tarihlerinin Organ ve Doku Bağışı Haftası olduğunu anımsattı.

Ayhan, ülke genelinde ve Sivas'ta bu konuda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlendiğini, İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğinde vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Organ bağışının çok önemli ve hassas bir durum olduğunu vurgulayan Ayhan, "Dinen de bir sakıncası bulunmayan ama bu konuda bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında eksiklik olan bir alan. 'Kim bir insana hayat verirse bütün insanlara hayat vermiş gibidir' düşüncesiyle bu konuya destek olmamız gerekmektedir." dedi.

Ayhan, organ bağışıyla insanlara hayat verme konusunda cesur davranılması gerektiğini dile getirerek, "Ülkemizde 25-30 bine yakın kişi organ beklemektedir ve bu konuda ciddi manada sıkıntı var. İlimizde organ bağışı anlamında ülke geneline göre biraz cesur değiliz. Bu konuda biraz daha gayret göstermemiz lazım." diye konuştu.

Vali Ayhan, konuşmasının ardından organ bağışında bulundu.

Organ bağışı standının yanında kurulan çadırda lokma pişiren Ayhan, lokmaları öğrencilere ve vatandaşlara ikram etti.