Sivas Valisi Salih Ayhan: "Sivas'ın savunma sanayinde önemli payı var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Valisi Salih Ayhan: 'Sivas'ın savunma sanayinde önemli payı var' - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan: "Sivas'ın savunma sanayinde önemli payı var"

7 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentin savunma sanayinde önemli payı olduğunu belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan:

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentin savunma sanayinde önemli payı olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, savunma sanayinin dürbün ve kamera ihtiyaçlarını karşılayan Sivas ASELSAN Hassas Optik'i ziyaret etti.

Ayhan'a ziyaretinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da eşlik etti.

Üretim odalarını gezen Vali Ayhan ve beraberindekiler, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Yıldırım'dan üretim ile ilgili bilgi aldı.


ASELSAN'ın güçlü yapısıyla savunma sanayinde önemli bir yeri olduğunu aktaran Ayhan, "Üretenin, istihdam edenin her zaman yanındayız. Sivas'ta üretilen son teknoloji ürünleri ülkemizin savunma sanayisine kazandıran ASELSAN'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 18 firmanın katılımıyla yeni kurulan Sivas Savunma Sanayi ve İleri Teknolojileri Üreticileri Derneğinin genel kurul toplantısına da katılan Ayhan, Dernek Başkanı Osman Yıldırım'dan bilgi alarak, "Güçlü bir yapıyla Sivas sanayisine önemli hizmetleriniz olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Vali Salih Ayhan, 1. OSB'deki programlarını savunma sanayine mercek üretimi gerçekleştiren TAYFX firmasını ziyaret ederek tamamladı. Mercekleri inceleyen Vali Ayhan, "Sivas'ın savunma sanayinde önemli payı var. Girişimcilerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesi yaptı.

Osman Yıldırım, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler!
Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı Muhabir, eline aldığı beton parçasının parçalandığını görünce şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 17:45:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Valisi Salih Ayhan: "Sivas'ın savunma sanayinde önemli payı var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]