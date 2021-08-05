Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kan bağışında bulundu - Son Dakika

Sivas'ta "5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü" nedeniyle Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kan bağışında bulundu.

Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine Kızılay Sivas Şubesi tarafından kurulan "Kanım sana feda gardaşım kan bağışında buluşalım" standını ziyaret eden Ayhan ve Bilgin kan bağışı yaptı.

Ayhan, 5-8 Ağustos tarihlerinin "Gardaşlık Festivali" olarak kutlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle gurbetten gelen vatandaşlarımızın aidiyet duygusunu artıracak, 'gardaşlık' kültürünü ortaya koyacak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek, Sivaslı olmanın ruhunu yansıtacak güzel programlar hazırlamıştık. Ancak ülkemizde orman yangınları var. Halen de devam ediyor. Orada yangınlar varken bizim burada bu programları icra etmemiz hoş olmazdı. Gardaşlık kültürümüzün ruhuna da aykırı olurdu. Ancak insana dokunan, sağlık öncelikli programlarımızı iptal etmedik. Onlardan birisi de 'Kanım Sana Feda Gardaşım' etkinliğidir."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "5 Ağustos Dünya Sivaslılar gününü kutlayarak, inşallah tüm Sivaslılar olarak birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz ve hemşerilerimiz için çalışmaya, eser üretmeye devam edeceğiz. Doğal afetlere karşı yapılan mücadeleden inşallah başarılı sonuçlarla ayrılacağız. Gardaşlık Festivali'ndeki bütçeyi ormanlarımız için kullanacağız. Gardaş zor günde belli olur." diye konuştu.