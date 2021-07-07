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Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Beldesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Beldesi'ni ziyaret etti

07.07.2021 09:17
Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Beldesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız beldesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız beldesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Ayhan, ilk olarak "Telafide Ben de Varım Projesi" kapsamında Yıldız Beldesi'nde Yıldız İlkokulu öğrencileri ile Değirmenaltı Şelalesi'nde kitap okuma etkinliğine katıldı. Ayhan, daha sonra çocuklarla şelaleyi gezerek, onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Gezinin ardından Ayhan, Halk Eğitimi Merkezi Yıldız Beldesi Şubesi'nin açılışını yaptı.

Bölgede bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin bölge için ne kadar önemli olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyi bir cazibe merkezi haline getiren Yıldız Dağı, eğitim, turizm çalışmaları ile daha üretken olacak. Yol yapımı ile diğer çalışmaların bölgeye değer katacağını düşünüyorum. Buranın tarımsal hayvancılık anlamında çok iyi bir potansiyeli olduğunun farkındayız. İnşallah bu alt yapı ile iyi de bir kadın örgütlenmesini oluşturarak da ürettiğimiz ürünlerin ticarileşmesini endüstrileşmesini yani sanayileşmesini özellikle istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

Vali Ayhan, yol yapım çalışmalarını da inceledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Beldesi'ni ziyaret etti
Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Beldesi'ni ziyaret etti
Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Beldesi'ni ziyaret etti
Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Beldesi'ni ziyaret etti
Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Beldesi'ni ziyaret etti

Toros Dağları, Kitap, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Beldesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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