Şimşek, "Şehrimizin gelişmesi adına yapılan çalışmaların halkımıza aktarılarak kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın mensuplarının önemi yadsınamaz bir gerçektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas Valisi Şimşek, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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