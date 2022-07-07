Sivas Valisi Şimşek, Gıda Bankası'na kurban bağışında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Valisi Şimşek, Gıda Bankası'na kurban bağışında bulundu

07.07.2022 16:23
Sivas Valisi Şimşek, Gıda Bankası'na kurban bağışında bulundu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'nı ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'nı ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek ziyaretinde Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman'dan Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası hakkında bilgi aldı.

Şimşek, Kurban Bayramı öncesi veren el ile alan elin güvenle buluştuğu gıdadan giyime birçok temel ihtiyacın ücretsiz verildiği Gıda Bankası'na Kurban bağışını yaptı.

Hayırseverleri derneğe bağışa davet eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Gerçekten burada gördük ki Türkiye'ye örnek olabilecek çok güzel bir uygulama var. Hayırseverlerimizin bağışlarını kabul edip, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aktarıyorlar. Bir anlamda alan elden veren ele birbirlerinin haberi olmadan bu uygulamayı gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızda sanki bir marketten alışveriş yaparmış gibi hiç rencide olmadan bu uygulamadan yararlanıyor."

Emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "Gerçekten çok güzel bir uygulama. Bu güzel uygulamayı başlatan ve bugüne kadar getiren emeği geçen tüm önceki belediye başkanlarımıza şu andaki belediye başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza yine burada çalışan yöneticilerimize, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın devamını temenni eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Şunu da belirtmek istiyorum vatandaşlarımız buraya kurban bağışlarını yapabilirler. Emin olsunlar ki buraya yaptıkları bağışlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılıyor ve burada yine hayırsever vatandaşlarımız hangi ailelere yardım gittiğini de barkot sisteminden her zaman öğrenebilirler. Tekrar tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

YORUMLAR
500
Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Kurban, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Şimşek, Gıda Bankası'na kurban bağışında bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:10 Rüşvet soruşturması sonrası görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar: Gerekçesini bilmiyorum
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:26:54. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Valisi Şimşek, Gıda Bankası'na kurban bağışında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement