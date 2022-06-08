Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması

08.06.2022 00:36
Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen selin ardından bölgede incelemede bulunan Vali Yılmaz Şimşek, hasar tespit çalışmalarının başladığını, selden etkilenen hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyledi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen selin ardından bölgede incelemede bulunan Vali Yılmaz Şimşek, hasar tespit çalışmalarının başladığını, selden etkilenen hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyledi.

Şimşek, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aşırı yağışın Gemerek ve Ulaş ilçelerinde sele yol açtığını belirtti.

Bu ilçelerde sel nedeniyle can kaybı yaşanmadığını dile getiren Şimşek, "Ulaş'ta 9 ev ve 5 ahırı su bastı. Gemerek'te ise Yeniçubuk dere yatağının taşması sonucu cadde ve sokakları su bastı. Yine o bölgede 5 ev selden etkilendi. Aşırı yağış ve dere yatağının taşması sonucu oluşan balçık ve çamur da Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde hasara yol açtı. Bu nedenle Kayseri-Sivas D 260 kara yolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarımız neticesinde tek şeritli olarak hem Kayseri hem de Sivas istikametini trafiğe açmış bulunmaktayız." dedi.

Sel demir yolu ulaşımını da aksattı

Şimşek, hasar tespit çalışmalarına hemen başlandığına dikkati çekerek, "Çalışmalarımız devam edecek ve ona göre de vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz, gereken yardımları yapacağız. Ayrıca şu an aldığım bilgiye göre Şarkışla ile Sarıoğlan arasındaki tren yolunda da bir sorun oluştu ve bu nedenle burada tren hizmetleri durmuş durumda. Vatandaşlarımız Sarıoğlan'daki istasyonda bekletiliyor. Onlara da gerekli yardımlar devletimiz tarafından yapılacak." diye konuştu.

Diğer yandan, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, bodrum katlarını su basan evlerde tahliye çalışması başlattı.

Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması
Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması
Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması
Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması
Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması

YORUMLAR
500
Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı Gemerek'te sağanak sele neden oldu Gemerek'te sağanak sele neden oldu
Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 01:32:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement