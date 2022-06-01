Sivas Valisi Şimşek, yapımı süren Yağdonduran Tüneli'ni makam aracıyla geçti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas- Malatya kara yolunda yapımı devam eden Yağdonduran Tüneli'ni kendi kullandığı makam aracıyla geçti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas-Malatya kara yolu Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan, tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan bin 700 rakımlı Yağdonduran mevkisinde 2016 yılında başlatılan tünel çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, kış aylarında sık sık ulaşıma kapanan Yağdonduran Geçidi'nde tünelin tamamlanmasıyla sürücülerin sorunlarının sona ereceğini aktardı.

Tünelin yapımında son aşamaya gelindiğini belirten Şimşek, "Çift tüpten oluşan 1567 metre uzunluğundaki tünelde artık sona gelindi. Yıl sonunda açılışını gerçekleştirerek, sürücülerimizin daha konforlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek, daha sonra kendi kullandığı makam aracıyla tünelden geçti.

Şimşek, daha sonra Kangal ilçesini ziyaret etti.

Kangal köpeğinin ırk ve gen özelliklerinin muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla geçen yıl hizmete açılan, Kangal Kaymakamlığı Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği'ni gezen Şimşek, yavru köpekleri sevdi.

Şimşek, Kangal köpekleri ve çiftlik hakkında bilgi aldı.