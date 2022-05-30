Sivas Valisi Şimşek, Yıldızeli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Sivas Valisi Şimşek, Yıldızeli ilçesini ziyaret etti

30.05.2022 09:22
Sivas Valisi Şimşek, Yıldızeli ilçesini ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaymakamlığı ziyaret eden Şimşek, Kaymakam Şeref Gülyer'den brifing alarak şeref defterini imzaladı.

Daha sonra muhtarlarla bir araya gelen Şimşek, muhtarların devlet ile vatandaş arasında bir köprü olduğunu belirtti.

Şimşek, ilçede yapımı devam 154 daire, cami ve ticaret merkezinden oluşan TOKİ konutlarında incelemede bulundu.

Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş'ı da ziyaret eden Şimşek, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Şimşek, Yıldızeli Belediyesi tarafından yapılan ve Kurban Bayramı öncesi açılması planlanan canlı hayvan pazarını da inceledi.

Yavu köyünü de ziyaret eden Şimşek, 2006 yılında Bitlis'in İçgeçit köyünde yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Erdal Kavallı'nın ailesiyle bir araya geldi.

Şimşek, köydeki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

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Kaynak: AA

Yıldızeli, Sivas, Güncel, Son Dakika

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