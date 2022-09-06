Sivas Valisi Şimşek, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Valisi Şimşek, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu

06.09.2022 19:42
Sivas Valisi Şimşek, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdiValilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Suşehri ilçesine giden Şimşek, Kemalpaşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Suşehri ilçesine giden Şimşek, Kemalpaşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Uyum eğitimlerine başlayan 1. sınıfları ziyaret eden Şimşek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Şimşek, daha sonra görevine yeni başlayan Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.

Suşehri'nin önemli bir merkez olduğunu belirten Şimşek, Korkmaz'a görevinde başarı diledi.

Esnafları gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Şimşek, iş yerlerine hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile de makamında görüşen Şimşek, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle ve köy muhtarlarıyla da buluşan Şimşek, talep ve sorunları dinledi.

Muhtarlık görevinin önemine vurgu yapan Şimşek, "Vatandaşlarımızın sorunlarını bilen sizsiniz ve sizinle yakın şekilde çalışmak istiyoruz. Köylerimizi de ziyaret ederek sorunları yerinde görmek istiyoruz. Amacımız köylerde yaşam standartlarını yükseltmek." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi Mıcır yüklü kamyon Mercedes'i hurdaya çevirdi Mıcır yüklü kamyon Mercedes'i hurdaya çevirdi
Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Şimşek, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:52 Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:54 Tuvalette çocukları izlerken yakalanan yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! 'Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanması istendi
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 19:42:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Valisi Şimşek, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement