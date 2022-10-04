Sivas Valisi Şimşek ve Belediye Başkanı Bilgin hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Valisi Şimşek ve Belediye Başkanı Bilgin hayvan barınağını ziyaret etti

04.10.2022 16:00

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Bilgin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Bilgin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şimşek ve Bilgin, Seyfebeli mevkisinde bulunan Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte gezdi.

Vali Şimşek, "Gördük ki gerçekten burası örnek bir tesis. İç Anadolu'nun belki de en güzel, en donanımlı ve kaliteli tesisi diyebiliriz. Şüphesiz sokak hayvanları, sevimli dostlarımız, bizlerle aynı çevreyi paylaşan aynı besin zincirini paylaşan en yakın dostlarımız. Bizim sokak hayvanlarına, bu sevimli dostlarımıza ilgimiz sadece kültürümüzün, dinimizin bir gereği değil aslında aynı zamanda insan olmanın bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarına düzenli olarak mama bıraktıklarını aktaran Şimşek, buna benzer çalışmaların bundan sonra da artarak devam edeceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kendilerine emanet edilen sessiz dostların daha düzgün bir ortamda yaşaması adına gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz tesis konusunda çok mütevazı olmayacağım. İç Anadolu Bölgesi'nin en güzel hayvan barınaklarından birisi. Bu noktada mutlaka eksiğimiz vardır, yapılması gereken birçok husus da vardır. Bunları da yine istişareye dayalı, gönüllülerimizin de fikrini alarak onlarla gidermek için gayret ediyoruz. Yine gönüllerimizle besleme faaliyetleri yürütüyoruz. Gönüllü olarak çalışan hayvan dostları bizim bu noktada yükümüzü alıyor. Biz de onlara lojistik destek verme noktasında gayret içerisindeyiz. Önümüzdeki dönem gerek buradaki teknik personel sayısını artırmak, gerekse altyapıyı da daha güzel hale getirmek üzere yoğunlaşacağız."

YORUMLAR
500
Sivas'ta yeni millet bahçesi için çalışmalar başladı Sivas'ta yeni millet bahçesi için çalışmalar başladı Şarkışla'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi Şarkışla'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Şimşek ve Belediye Başkanı Bilgin hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:16 ABD, Ukrayna ordusu için kesenin ağzını açtı! 625 milyon dolarlık yeni destek yolda
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 22:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Valisi Şimşek ve Belediye Başkanı Bilgin hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement