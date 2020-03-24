Sivas Valisinden gözlem altında tutulan öğrencilere moral mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Valisinden gözlem altında tutulan öğrencilere moral mesajı - Son Dakika

Sivas Valisinden gözlem altında tutulan öğrencilere moral mesajı

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, yurt dışından Türkiye'ye dönüşlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen öğrencilerin cep telefonuna moral mesajı attı.

Sivas Valisinden gözlem altında tutulan öğrencilere moral mesajı, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, yurt dışından Türkiye'ye dönüşlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen öğrencilerin cep telefonuna moral mesajı attı.

Başbakan Binali Yıldırım Yerleşkesindeki KYK'ya getirilen 442 üniversite öğrencisinin gözetim altındaki bekleyişi sürüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, burada 14 günün geçmesini bekleyecek öğrencilerin cep telefonlarına moral mesajı gönderdi.

Ayhan, mesajında, Sivas'ın Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı ve Cumhuriyet'in aklı olan bir kent olduğuna işaret etti. Milli mücadeleye karargah olan böylesi bir kadim şehrin misafirperverliği ile öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ayhan, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, İçişleri, Dışişleri Bakanlıkları ve tüm kurumlarla Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı ilk günden itibaren etkin bir mücadele örneği sergilediğini vurguladı.

"Sadece 2-3 gün içerisinde yurt dışında bulunan binlerce yurttaşımızı özel uçaklarla Türkiye'ye getiren devletimiz, sizlerin de bu süreçte ailelerinizin yanında olması için üstün gayret göstermiştir." ifadesini kullanan Ayhan, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sizlerin ve ailenizin sağlığı için 14 gün KYK yurtlarımızda en güzel şekilde misafir edecek, sıhhat ve afiyetle memleketlerinize uğurlayacağız inşallah.Unutmayalım ki ülkemizin bu zorlu süreci en müspet şekilde geride bırakması için hepimize fedakarlıklar, büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin gelecek inşasında her birinizin sunacağı katkıyı çok önemsiyor, sağlıklı günler diliyorum."

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İrlanda'ya giden 305 öğrenci ile İskoçya'dan 137 öğrenci, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklarla dün geceden itibaren Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilerek KYK Başbakan Binali Yıldırım Yerleşkesindeki yurtlara yerleştirilmişti.

Salih Ayhan, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti         
17:29
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı         
17:13
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı         
15:44
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi         
15:08
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi         
13:16
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 04:31:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Valisinden gözlem altında tutulan öğrencilere moral mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]