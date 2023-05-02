Sivas ve Ardahan'da Mayıs ayında kar yağdı

Mayıs ayının ilk gününde iki kentimize kar yağdı. Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

ARAÇLAR VE AĞAÇLAR KARLA KAPLANDI

Aniden bastıran karla karışık yağmur ve kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmaya çalıştı. Karın yoğunlaştığı TOKİ'ler mevkisinde araç ve ağaçlar karla kaplandı. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

SİVAS'TA DA KAR SÜRPRİZİ

Sivas'ta son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışını beraberinde getirdi. Koyulhisar ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kızılelma köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.