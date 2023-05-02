Sivas ve Ardahan'da Mayıs ayında kar yağdı - Son Dakika
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Sivas ve Ardahan'da Mayıs ayında kar yağdı

03.05.2023 12:06

Sivas ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle mayıs ayının ilk gününde kar yağdı. İki kentte de araç ve ağaçlar karla kaplandı.

Mayıs ayının ilk gününde iki kentimize kar yağdı. Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Sivas ve Ardahan'da mayıs ayının ilk gününde kar yağdı

ARAÇLAR VE AĞAÇLAR KARLA KAPLANDI

Aniden bastıran karla karışık yağmur ve kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmaya çalıştı. Karın yoğunlaştığı TOKİ'ler mevkisinde araç ve ağaçlar karla kaplandı. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Sivas ve Ardahan'da mayıs ayının ilk gününde kar yağdı

SİVAS'TA DA KAR SÜRPRİZİ

Sivas'ta son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışını beraberinde getirdi. Koyulhisar ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kızılelma köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sivas ve Ardahan'da mayıs ayının ilk gününde kar yağdı
Sivas ve Ardahan'da mayıs ayının ilk gününde kar yağdı
Sivas ve Ardahan'da mayıs ayının ilk gününde kar yağdı
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Ardahan, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas ve Ardahan'da Mayıs ayında kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas ve Ardahan'da Mayıs ayında kar yağdı - Son Dakika
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