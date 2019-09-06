Son Dakika Haberleri: Sivas ve Erzurum kongreleri anısına! Yüzüncü yılda dostluk maçı...
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Sivas ve Erzurum kongreleri anısına! Yüzüncü yılda dostluk maçı...

1 saat önce

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivasspor ve Erzurumspor takımlarının karşı karşıya geleceği belirtildi.

Sivas ve Erzurum kongreleri anısına! Yüzüncü yılda dostluk maçı..., System.String[]

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivasspor ve Erzurumspor takımlarının karşı karşıya geleceği belirtildi.


4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılının heyecanın yaşandığı vurgulanan açıklamada, "A Milli Takım'ımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen arada, Demir Grup Sivasspor'umuz ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki şehrin kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında karşılaşacak." ifadelerine yer verildi.


Karşılaşma 8 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.


Erzurumspor Kulübü, Sivasspor, Erzurum, Sivas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:59 
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