Son Dakika Haberleri: Sivas ve Kayseri'de Kültür Sanat

Sivas ve Kayseri'de Kültür Sanat

1 saat önce

Sivas Devlet Tiyatrosu, Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu izleyiciyle buluşturacak.

Sivas ve Kayseri'de Kültür Sanat, System.String[]
Sivas Devlet Tiyatrosu, Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu izleyiciyle buluşturacak.

Oyunda, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, baş kaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.


Dekor tasarımı Özlem Karabay'a, kostüm tasarımı Nalan Türkoğlu'na, ışık tasarımı Çetin Atay'a ait oyunda Filiz Demiralp rol alıyor.


Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde sahnelenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu da yıl sonu konseri verecek.

Şehir Tiyatrosunda yarın saat 19.30'da düzenlenecek konser ücretsiz olarak izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:55 Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Kayseri, Sivas, Kültür Sanat
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