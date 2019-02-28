Sivas ve Kayseri'de Kültür Sanat

SİVAS/ Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Düş Yakamdan" adlı komedi oyununu sahneleyecek.

SİVAS/ Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Düş Yakamdan" adlı komedi oyununu sahneleyecek.



Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği "Düş Yakamdan"da, Filiz Uysal, Can Atak ve Ufuk Bostancı rol alıyor.



Oyunda, çok zengin ama mutsuz bir çiftin, yolunda gitmeyen evliliklerini kurtarmak için tatile çıkarken, bindikleri uçağın düşmesi sonucu ıssız adada mahsur kalması konu ediliyor. Eserde, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanlar ve aynı evde yaşarken yabancılaşan ailelerin hikayeleri anlatılıyor.



Oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 19.30, 2 Mart Cumartesi günü 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.



Kayseri



Zuhal Olcay ve Burak Sergen'in sahne alacağı "Aşk Halleri" adlı oyun, Kayserili tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, 7 Mart saat 20.30'da Gültepe Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



Kayseri'de "Hoca Nasreddin" adlı çocuk oyunu beğeniye sunulacak. Replikart Sahne Sanatlarınca organize edilen oyun, Şehir Tiyatrosu'nda 3 Mart saat 13.00 ve 15.00'te sahnelenecek.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler

Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli

Trump ve Kim Arasında Yapılan Görüşmede Anlaşma Sağlanamadı