Son Dakika Haberleri: Sivas ve Kayseri'de Kültür Sanat

Sivas ve Kayseri'de Kültür Sanat

27 dakika önce

SİVAS/ Sivas Devlet Tiyatrosu "Kargo" adlı oyunu sahneleyecek.

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SİVAS/ Sivas Devlet Tiyatrosu "Kargo" adlı oyunu sahneleyecek.


Tess Berry-Hart'ın yazdığı ve Filiz Alpgezmen'in yönettiği, müziğini Artun Hoinic'in yaptığı oyunda Ozan Kalkan, Selçuk Veysel Zurnazanlı, İnanç Keteci ve Özge Tepe rol alıyor.

Oyunda, yersiz yurtsuz kalmış, evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış küçük bir grup genç insanın, fırtınanın ortasında güçlükle ilerleyen eski bir konteyner gemisindeki hikayeleri anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.

Kayseri'de ise kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 17 Mart'ta "Müdafaa" adlı tiyatro oyunu, sahnelenecek.

Çanakkale Zaferi'ni anlatan oyun, saat 19.30'da izleyiciyle buluşacak.

Aynı gün Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının minik oyuncuları tarafından "Kayıp Eşyalar" adlı çocuk oyunu sahneye konacak.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosundaki oyun, saat 12.00 ve 15.00'te izlenebilecek.

Öte yandan sanatçı Barış Manço'yu anma etkinlikleri kapsamında Kurtalan Ekspres'i tarafından 17 Mart'ta açık hava konseri verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:03 Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Kayseri, Sivas, Kültür Sanat
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