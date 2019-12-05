Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Düş Yakamdan" adlı komedi oyununu seyircilerle buluşturacak.

Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği oyunda, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanlar ve aynı evde yaşarken yabancılaşan ailelerin hikayeleri anlatılıyor.

Oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 19.30'da, 7 Aralık Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da izlenebilecek.

Kayseri

Kayseri'de "Haydi Karına Koş" adlı oyun, tiyatroseverlerle buluşacak.



Replikart Sahne Sanatları tarafından sahneye konulan 2 perdelik komedi, 7 Aralık Cumartesi günü Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda saat 19.30'da izlenebilecek.



"Nasreddin Hoca" adlı çocuk oyunu da minik tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



Replikart Sahne Sanatlarının hazırladığı oyun, 8 Aralık Pazar saat 13.00 ve 15.00'te Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda izlenebilecek.