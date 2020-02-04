Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji, Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji, Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve Kayseri'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Zaman zaman tam fırtınanın etkili olmasının da beklendiği Kayseri ve Sivas'ta, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:41:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]