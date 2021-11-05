Bolu'da YEDAM açıldı - Son Dakika

Bolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete açıldı.
Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan Abdülhakim Konağı'nda hizmete açılan YEDAM'ın açılış törenine Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, Yeşilay Bölge Koordinatörü Fatih Kıcır, Yeşilay Bolu Şube Başkan Vekili Gülşen Kadeş ve YEDAM çalışanları katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleşen törene Bolu'dan canlı bağlantı yapılarak açılış kurdelesi kesildi.
Kaynak: AA
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