Sivas ve Tokat'ta camilerde cuma namazı yoğunluğu - (SİVAS) - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı açıklamasına rağmen Sivas ve Tokat'ta camilerde yoğunluk yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan "Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler" açıklaması sonrası gözler cuma namazı kılınacak camilere çevrildi. Ancak Sivas'ta camilerde cuma namazı saatinde her zamanki yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde bulunan Paşa Camisi'nde vatandaşların çoğunlukla namaza geldiği görüldü. Namaza katılanların bazılarının ise maske taktıkları görüldü. Cuma namazı hutbesinde ise koronavirüs salgınından korunma yolları ile ilgili uyarılar yapıldı.

TOKAT'TA TA YOĞUNLUK VARDI

Tokat kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi'nde de cuma namazı vaktinde yoğunluk olduğu görüldü. Cami imamı Osman Akkurt tarafından okunan "Tedbir Mümin'den, Takdir Allah'tandır." başlıklı hutbede cemaat koronaviris ile ilgili olarak bilgilendirildi.