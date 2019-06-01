Son Dakika Haberleri: Sivas ve Tokat'ta camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu
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Sivas ve Tokat'ta camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu

34 dakika önce

SİVAS ve Tokat'ta Kadir Gecesi nedeniyle camilerde yoğunluk yaşandı.

Sivas ve Tokat'ta camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu, System.String[]
SİVAS ve Tokat'ta Kadir Gecesi nedeniyle camilerde yoğunluk yaşandı. Camiye sığmayan cemaat avluları doldurdu. 
İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi nedeniyle Sivas'ta vatandaşlar camilere akın etti. Sivas'taki Tarihi Ulu Cami'de Kadir Gecesi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar iftarın ardından teravih namazı için Ulu Cami'ye akın etti. Caminin içerisinde ve avlusunda yer kalmayınca, bazı vatandaşlar namazlarını çimlerin üzerinde, avlu ve kubbelerin arasına açtıkları kilimler ve kartonların üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar ise Kuran'ı Kerim okuyup, dua etti.
Bu arada ibadet etmek için camiye gelenlere lokum ve su ikramı da yapıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Susam'ın gecenin önemiyle ilgili vaazını dinledi.
TOKAT'TA CAMİLER DOLDU
Tokat'ta da Kadir Gecesi nedeniyle camiler doldu. Kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi'ne vatandaşlar iftar sonrası Teravih Namazı için akın etti. Cami içerisine sığmayan vatandaşlar avluda namaz kıldı. 


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:02 Kaynak: DHA
Tokat, Sivas, Kadir Gecesi, Güncel
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