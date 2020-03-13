Sivas ve Tokat'ta cuma namazında camiler doldu - Son Dakika
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Sivas ve Tokat'ta cuma namazında camiler doldu

10 dakika önce

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı açıklamasına rağmen Sivas ve Tokat'taki camilerde yoğunluk yaşandı.

Sivas ve Tokat'ta cuma namazında camiler doldu, System.String[]
DİYANET İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı açıklamasına rağmen Sivas ve Tokat'taki camilerde yoğunluk yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan "Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler" açıklaması sonrası gözler camilere çevrildi. Ancak Sivas'ta, cuma namazı saatinde camilerde her zamanki yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde bulunan Paşa Camisi'nde vatandaşların çoğunlukla namaza geldiği görüldü. Namaza katılanların bazılarının ise maske taktıkları görüldü. Cuma namazı hutbesinde ise koronavirüs salgınından korunma yolları ile ilgili uyarılar yapıldı.

TOKAT'TA DA YOĞUNLUK VARDI

Tokat kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi'nde de cuma namazı vaktinde yoğunluk olduğu görüldü. Cami imamı Osman Akkurt tarafından okunan 'Tedbir Mümin'den, Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbede cemaat koronavirüs ile ilgili olarak bilgilendirildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:50 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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