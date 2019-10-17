Son Dakika Haberleri: Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personeli Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirildi
Son Dakika Güncel Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personeli Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirildi

Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personeli Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirildi

1 saat önce

Sivas Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğolkoç, Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personelinin Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda...

Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personeli Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirildi, System.String[]

Sivas Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğolkoç, Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personelinin Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirildiğini bildirdi.

Moğolkoç yaptığı yazılı açıklamada, TSK personelinin ve yerel halkın sağlık tedbirlerini almak için 30 UMKE personeli ile 10 ambulans ve helikopter personelinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapacağını belirtti.

Harekat kapsamında 6 UMKE aracı, 2 kara ambulansı ve 1 helikopter ambulansının bölgeye hareket ettiğini aktaran Moğolkoç, "Bakanlığımızın vermiş olduğu görevlendirme doğrultusunda sağlık kadromuz, cephe gerisinde ve sınır hattında halkın, askeri personelimizin canlarına herhangi bir zeval gelmemesi için harekat alanındaki bölge ve mobil hastanelerimizde görevlerine başlamışlardır. Başta askerimiz ve görev yapacak olan sağlık ekiplerimizin de harekat sonrası ailelerine, memleketlerine sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz. Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman neferleriyle." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Sivas, Tokat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi
MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:12:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personeli Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]