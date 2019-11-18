Son Dakika Haberleri: Sivas vergi gelirinde 37. sırada
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Sivas vergi gelirinde 37. sırada

6 saat önce

Gelir İdaresi Başkanlığı, "İllere Göre Türkiye'de Genel Bütçe Vergi Gelirleri 2018 Yılı Verileri"ni açıkladı.

Sivas vergi gelirinde 37. sırada, System.String[]

Gelir İdaresi Başkanlığı, "İllere Göre Türkiye'de Genel Bütçe Vergi Gelirleri 2018 Yılı Verileri"ni açıkladı. Sivas, 1 milyar 180 milyon 64 bin 81 lira vergi geliri ile 37. sırada yer aldı.


Verilere göre Türkiye genelinde 2018 yılında tahsil edilen vergi gelirlerinin tutarı 738 milyar 180 milyon 401 bin lira oldu. 323 milyar 927 milyon 223 bin 489 lira vergi geliri ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 80 milyar 460 milyon 905 bin lira gelir ile İzmir ikinci sırada, 80 milyar 18 milyon 847 bin lira gelir ile Ankara üçüncü sırada takip etti. Türkiye'nin sanayileşmekte olan illeri arasında bulunan Sivas ise 1 milyar 180 milyon 64 bin 81 lira vergi geliri ile 37. sırada yer aldı.


2018 yılında Sivas'a tahakkuk edilen vergi miktarı ise 2 milyar 62 milyon 128 bin 232 lira olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
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