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SİVAS VÜCUDUNA YAPIŞAN KENEYİ KENDİ ÇIKARAN ÇOBAN, ÖLDÜ

20 dakika önce

SİVAS'ta, üzerine yapışan keneyi kendi çıkardıktan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Ahmet Sarigene (30) hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, üzerine yapışan keneyi kendi çıkardıktan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Ahmet Sarigene (30) hayatını kaybetti.Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan Ahmet Sarigene, 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi fark ederek çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Sarigene, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarigene, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Sarigene'nin cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.
SİVAS VÜCUDUNA YAPIŞAN KENEYİ KENDİ ÇIKARAN ÇOBAN, ÖLDÜ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kongo, Kırım, Güncel
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