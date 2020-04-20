SİVAS Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

SİVAS'ta yalnız yaşayan Muharrem Gülnaz(49) evinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yüceyurt Mahallesi 29'uncu sokakta meydana geldi. Sokak üzeride bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Muharrem Gülnaz'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin gözetiminde evin kapısı açıldı. Muharrem Gülnaz, evin oturma odasında bulunan kanepede hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülnaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülnaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.