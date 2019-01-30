Son Dakika Haberleri: Sivas Yangına Giden İtfaiye Aracı Çamura Saplandı

Sivas Yangına Giden İtfaiye Aracı Çamura Saplandı

10 dakika önce

Yangına giden itfaiye aracı çamura saplandıSivas'ta kent merkezinde bir bağ evinde çıkan yangına giden itfaiye aracı dönüşte çamura saplandı.

Sivas Yangına Giden İtfaiye Aracı Çamura Saplandı, System.String[]
Yangına giden itfaiye aracı çamura saplandı

Sivas'ta kent merkezinde bir bağ evinde çıkan yangına giden itfaiye aracı dönüşte çamura saplandı. Araç, olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesinde bulunan Yaşar Taşkent'e ait bir bağ evinde meydana geldi. İçinde kimsenin bulunmadığı bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları görenler durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arazi içerisindeki bağ evine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tamamen yanan bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürdükten sonra dönüşe geçen itfaiye arazözü çamura saplandı. İtfaiye erleri bir süre aracı iterek bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra olay yerine Sivas Belediyesine ait kepçe diye tabir edilen iş makinesi çağrıldı. İş makinesinin yardımıyla itfaiye aracı saplandığı yerden çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

Yaşar Taşkent, Sivas, İtfaiye, Güncel
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