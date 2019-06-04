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SİVAS Yaralı Ebabil kuşu koruma altına alındı

17 dakika önce

Yaralı Ebabil kuşu koruma altına alındıSivas'ta Şehirler Arası Otobüs Terminalinin çatısından düşen yaralı Ebabil kuşu koruma altına alındı.

Yaralı Ebabil kuşu koruma altına alındı
Sivas'ta Şehirler Arası Otobüs Terminalinin çatısından düşen yaralı Ebabil kuşu koruma altına alındı.
Yenişehir Mahallesinde bulunan Şehirler Arası Otobüs Terminalinin çatısından düşen Ebabil kuşu terminalde güvenlik görevlisi Murat Kuzucu tarafından fark edildi. Kuşu yerden alarak bir süre inceleyen Kuzucu, sürekli havada kalan ve uçarken uyuyan Ebabil olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Başından ve gagasından yaralı olduğu görülen Ebabil kuşunu alarak kutuya koyan güvenlik görevlisi Kuzucu, Normal rutin olarak gezerken hayvan biranda önüme düştü. Daha sonra hayvanın kurtulması için veterineri aradım. Sanırım bu dinimizde Fil Suresinde geçen Ebabil kuşu. Daha önce hiç görmemiştim. Sadece televizyonda görmüştüm. dedi. Yaralı Ebabil tedavi edilmek üzere Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.
SİVAS Yaralı Ebabil kuşu koruma altına alındı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:26 Kaynak: DHA
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