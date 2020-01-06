Sivas yaralı köpeğe belediye çalışanı şevkati - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas yaralı köpeğe belediye çalışanı şevkati - Son Dakika

Sivas yaralı köpeğe belediye çalışanı şevkati

6 saat önce

Yaralı köpeğe belediye çalışanı şevkatiSivas'ta plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarptığı sokak köpeği tedavi için hayvan ambulansı ile barınağa götürüldü.

Yaralı köpeğe belediye çalışanı şevkati

Sivas'ta plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarptığı sokak köpeği tedavi için hayvan ambulansı ile barınağa götürüldü. Sivas Belediyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Ercan Pelit, üşüyen yaralı köpeğin üzerini örterek bir an olsun yanından ayrılmadı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı. Sürücü yol kenarına bırak köpek için belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Belediyenin temizlik işlerinde görevli Ercan Pelit, köpekle yakından ilgilendi. Köpeğin üşüdüğünü fark eden Pelit, belediye aracında bulunan bezle hayvanın üzerini örttü.

Köpeğin başından biran olsun ayrılmayan Pelit, İlk olarak bize hayvan ölüsü var diye ihbar geldi. Geldiğimizde köpek yaşıyordu. Hemen üzerini bir bezle üşümesin diye örttük. Sanırım ayağı kırılmış dedi.

Olay yerine daha sonra ise Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, ambulansla hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Sivas yaralı köpeğe belediye çalışanı şevkati

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
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