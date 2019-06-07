SİVAS YARDIM İSTEMEYE GİTTİĞİ KUM OCAĞINDA TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

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Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü

"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi