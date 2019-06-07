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SİVAS YARDIM İSTEMEYE GİTTİĞİ KUM OCAĞINDA TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

58 dakika önce

SİVAS'ta babasının çamura saplanan aracı için yardım istemeye gittiği kum ocağında, çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurulan Osman Köse (30) yaşamını yitirdi.

SİVAS YARDIM İSTEMEYE GİTTİĞİ KUM OCAĞINDA TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ, System.String[]
SİVAS'ta babasının çamura saplanan aracı için yardım istemeye gittiği kum ocağında, çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurulan Osman Köse (30) yaşamını yitirdi. Olay, dün gece Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu mezrası yakınlarında yaşandı. İddiaya göre mezra yakınlarında balık tutan Bayram Köse'nin otomobili çamura saplandı. Durumu öğrenen ve kentteki Numune Hastanesinde ameliyathane teknikerliği yapan oğlu Osman Köse yardım için mezra yakınlarında bulunan bir Kum Ocağı'na gitti. Bu sırada otomobili üzerlerine sürdüğü iddiasıyla ocak çalışanları E.Y. ve O.Y. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Y., üzerindeki tabancayla Osman Köse'ye ateş ederek karın boşluğundan vurdu. Olayı duyarak ocağa gelen yakınları ağır yaralanan Osman Köse'yi otomobil ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirmek üzere yola çıktı. Bu sırada ambulansa da haber verildi. Osman Köse, hastaneye ulaştırılamadan kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği yakınlarında otomobilde hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheliler E.Y. ile O.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:01 Kaynak: DHA
İncesu, Sivas, Güncel
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