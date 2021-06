- Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Sivasspor'a kiralandı

SİVAS - TOKİ tarafından inşa ettirilen ve Türkiye'deki ilk ekolojik stadyum olan 27 bin 532 kişilik Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, kentin Süper Lig ekibi DG Sivasspor'a kiralandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivasspor Kulübü Derneği Başkanlığı arasında 27 bin 532 kişilik Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun kira sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

Sivas Valiliği tarihi bina Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kulübün 2. Başkanı Erdal Sarılar ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç katıldı.

Salih Ayhan: "Sivasspor büyük bir marka"

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tasarrufunda olan 27 bin 532 kişilik 4 Eylül Stadyumu'nun, sahip olduğu marka gücü ve kimliğiyle milyonlara hitap eden Sivasspor Kulübüne kiralanması için protokol imzalayacaklarını ifade etti. Sivasspor'un, köklü tarihi ve örnek duruşu ile Türk sporuna yön verme gücüne sahip olan öncü bir kulüp ve büyük bir marka olduğunu söyleyen Vali Ayhan, şöyle devam etti:

"Sivas'ta yaşayan veya Sivas'ta yaşamayan her Sivaslının gönlünde Sivasspor var. Bizler şehir olarak, kulübümüzün her zaman arkasındayız. 19 hafta mağlup olmadan 2020-2021 sezonunu tamamlamamız bu camiaya gönül veren herkesi çok mutlu etti. Aynı başarıyı önce Avrupa kupalarında sonra lig 'de takımımızdan bekliyoruz. İnşallah salgının sürecinin sona ermesiyle yeni sezonda tribünlerde yer alarak takımımızı destekleyeceğiz. Bu zamana kadar Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz stadyumun sürecini yönetiyordu. Maç dönemlerinde Sivasspor'umuz kiralıyordu. Sivasspor'da birçok çalışmalar yaptı stadyumda. Bu protokolle birlikte bütün sorumluluğu, bakımı, tadilatı Sivasspor Kulübü'ne devredilmiş olacak. İmzaladığımız protokolün kulübümüze ve il müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bir vali olarak, bir taraftar olarak her zaman yanınızdayım. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Mecnun Otyakmaz: "Böyle bir stadyuma sahip olmak bizim transferde de elimizi rahatlatıyor"

5 yıl önce eski stattan güzel anılarla Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geçtiklerini kaydeden Başkan Mecnun Otyakmaz, "Yeni stadyumumuzda 1 şampiyonluk, 3 Avrupa kupası maçı sığdırmış bulunmaktayız. Bu da modern tesislerin, modern stadyumların şehre ve oyuna ne kadar etkisi olduğunun en önemli göstergesidir. Yeni 4 Eylül Stadyumu'na 1 milli maç, 1 de Türkiye Kupası final maçı verildi. Bunlar da şehre çok önemli şeyler kazandırdı. Böyle bir stadyuma sahip olmak bizim transferde de elimizi rahatlatıyor. Dünya yıldızları sadece böyle stadyumlarda oynamak için gelebilirler. Sivasspor da böyle bir yatırıma layık bir duruş sergilediği ve mücadele gösterdiğini de görüyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan stadyumun yapılması için söz verdiğinde gerçekten çok mutlu olmuştuk. Valimiz Salih Ayhan da bir futbolsever olarak her zaman yanımızda oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç tarafından kiralama protokolü imzalandı. Başkan Otyakmaz, günün anısına Vali Ayhan'a Sivasspor forması takdim etti.