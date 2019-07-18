Son Dakika Haberleri: SİVAS YILANIN BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI KARTALI KÖYLÜLER KURTARDI
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SİVAS YILANIN BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI KARTALI KÖYLÜLER KURTARDI

3 saat önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yılanın boğmaya çalışılan kartal, köylüler tarafından kurtarıldı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yılanın boğmaya çalışılan kartal, köylüler tarafından kurtarıldı.
İmranlı ilçesinde Gökçebel köyü yakınlarında yol kenarında yerde yatan bir kartal bölgeden geçenlerin dikkatini çekti. Kartalın yanına yaklaşan köylüler bir yılanın, boynuna dolandığı kartalı boğmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine köylüler yılana müdahale ederek, kartalı kurtarmaya çalıştı. Köylülerden biri yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kartalın boynundan çıkarttı. Boğulmaktan kurtulan kartal uçarak bölgeden uzaklaşırken, köylüler bu anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
SİVAS YILANIN BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI KARTALI KÖYLÜLER KURTARDI
İmranlı, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
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