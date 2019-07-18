SİVAS YILANIN BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI KARTALI KÖYLÜLER KURTARDI
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SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yılanın boğmaya çalışılan kartal, köylüler tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
SİVAS'ın İmranlı
ilçesinde yılanın boğmaya çalışılan kartal, köylüler tarafından kurtarıldı.
İmranlı ilçesinde Gökçebel köyü yakınlarında yol kenarında yerde yatan bir kartal bölgeden geçenlerin dikkatini çekti. Kartalın yanına yaklaşan köylüler bir yılanın, boynuna dolandığı kartalı boğmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine köylüler yılana müdahale ederek, kartalı kurtarmaya çalıştı. Köylülerden biri yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kartalın boynundan çıkarttı. Boğulmaktan kurtulan kartal uçarak bölgeden uzaklaşırken, köylüler bu anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
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