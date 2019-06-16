Son Dakika Haberleri: SİVAS YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ EV VE DEPO YANDI
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SİVAS YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ EV VE DEPO YANDI

1 saat önce

SİVAS'ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan konteyner ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi.

SİVAS'ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan konteyner ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi.
Olay dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çöken köyünde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında köyde Yusuf Kütük'e ait konteyner eve yıldırım düştü. Ev ve bitişiğindeki depoyu, kısa sürede alevler sardı. Yangını gören çevredekiler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Söndürülen yangında, ev ve bitişiğindeki depo kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmadı.
SİVAS YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ EV VE DEPO YANDI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:25 Kaynak: DHA
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