Son Dakika Haberleri: Sivas Yıldızeli'nde Köy Minibüsü Devrildi 9 Yaralı

Sivas Yıldızeli'nde Köy Minibüsü Devrildi 9 Yaralı

13 dakika önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köy minibüsünün devrilmesi sonucu biri öğretmen 9 kişi yaralandı.

Sivas Yıldızeli'nde Köy Minibüsü Devrildi 9 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köy minibüsünün devrilmesi sonucu biri öğretmen 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü yakınlarındaki Çakmakbeli mevkisinde meydana geldi. Yusufoğlan köyünden Yıldızeli ilçesine yolcu taşıyan Yusuf Aydoğan (62) yönetimindeki 58 YF 456 plakalı yolcu minibüsü karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Yusuf Aydoğan ile minibüste bulunan yolcular Hamza Tanrıverdi (44), Musa Bircan (48), Gülsem Ateş (47), Mustafa Çetinkaya (77), Özden Bircan (46), Bekir Yılmaz (31), Nazmi Çakır (28) ve Mehmet Ateş (50) yaralandı. Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusufoğlan köyünde öğretmenlik yapan Nazmi Çakır ile Özden Bircan, Sivas'a sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, bir kısmının ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:27 Kaynak: DHA

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