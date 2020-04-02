SİVAS Yoğunluk azalmayınca cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Yoğunluk azalmayınca cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tüm önlem ve yapılan uyarılara rağmen yoğunluk yaşanan Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Tüm Türkiye'de rastlanan koronavirüs salgınının kontol altına alınması çalışmaları kapsamında Sivas'ta Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Havanın iyi olması nedeni ile öğlen saatlerinde yaya ve araç yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Caddesinin belirli bir bölümü kapatıldı. Valilik kararı ile yapılan çalışmayla caddenin girişlerine bariyer konuldu. Öte yandan polis ekipleri de kaldırımlara yerleştirilerek caddeye girmeye çalışan yayalara izin vermedi. Polis ekip otosundan da sıklıkla uyarı anonsu yapılarak caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi. 1,5 metre mesafeden bile virüsün hızla yayılabildiği anonsu geçildi. Buna karşın bazı kişilerin ısrarla caddeye girmeye çalışması ise dikkat çekti. Polis ekipleri banka, postane gibi yerlerde işleri bulunan kişilerin de bir an önce cadde dışına çıkmaları ve evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.