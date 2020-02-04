Sivas yolda kalan ambulanstaki hasta 11 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

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Sivas yolda kalan ambulanstaki hasta 11 saatte hastaneye ulaştırıldı
6 saat önce
Yolda kalan ambulanstaki hasta 11 saatte hastaneye ulaştırıldıSİVAS'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans İlçe Özel İdare ekipleri tarafından 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
Yolda kalan ambulanstaki hasta 11 saatte hastaneye ulaştırıldı
SİVAS'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans İlçe Özel İdare ekipleri tarafından 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Hafik ilçesine 81 kilometre uzaklıktaki Adamlı köyünde rahatsızlanan Yusuf Yılmaz(81) için Hafik Devlet Hastanesine ait ambulans köye gönderildi. Ambulans hastayı köyden aldıktan sonra dönüş yoluna çıktı. Bu sırada 1752 rakımlı Kamışbeli geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans mahsur kaldı. İhbar üzerine Hafik İlçe Özel İdareye ait ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla yaklaşık 11 saat sonra ambulans kurtarılarak içindeki hasta Yusuf Yılmaz hastaneye ulaştırıldı.
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