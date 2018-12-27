Son Dakika Haberleri: Sivas Yolu Kapanan Köydeki Diyaliz Hastası, Paletli Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Sivas Yolu Kapanan Köydeki Diyaliz Hastası, Paletli Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Sivas'ta kar yağışı nedeni ile yolları kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası Perihan Tanış (60), paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Sivas'ta kar yağışı nedeni ile yolları kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası Perihan Tanış (60), paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıyar köyünde yaşayan ve haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören 2 çocuk annesi Perihan Tanış, kar yağışı nedeni ile yollar kapanınca sıkıntı yaşadı. Merkeze 75 kilometre uzaklıktaki köyünde mahsur kalan Tanış'ın yakınları durumu 112 Acil Servise bildirdi. Köy yollarının dar olmasından dolayı kepçe ve greyder kapalı olan yolları açamayınca bölgeye paletli ambulansın sevk edilmesi kararlaştırıldı. Yıldız beldesinde bulunan 112 Acil Komuta Merkezi ile irtibata geçilmesinin ardından paletli ve normal ambulans hastayı almak üzere yola çıktı. Aynı zamanda yol açma özelliği bulunan paletli ambulans yaklaşık 4 saatlik uğraşın ardından köye ulaştı. Paletli ambulansla evinden alınan böbrek hastası Tanış, köye yakın bölgede bekleyen normal ambulansa sevk edilerek Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesine kaldırıldı.

Hastanın ağabeyi Ahmet Bulut (65), kardeşinin haftada 3 kez diyalize girmek zorunda olduğunu ifade ederek Kardeşim diyaliz hastası. 3 senedir diyalize giriyor. Yollar kapalı olduğundan dolayı bilgi verdik, paletli ambulans geldi. Allah devletimizden razı olsun ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:28 Kaynak: DHA

Kar, Sivas, Güncel
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