Sivas-Yozgat kara yolunda ulaşıma kar engeli - Son Dakika

Sivas-Yozgat kara yolunda ulaşıma kar engeli
6 saat önce
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:28 Kaynak: AA
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas- Yozgat kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı.
Ekipler, kara yolunun Sivas istikametini yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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