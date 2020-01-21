Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 300 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 300 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 300 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 300 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 300 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 300 köye ulaşım sağlanamıyor.


Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 10, ilçelerden Akıncılar'da 8, Divriği'de 35, Doğanşar'da 7, Gürün'de 41, Hafik'te 10, İmranlı'da 30, Kangal'da 29, Koyulhisar'da 5, Suşehri'nde 15, Şarkışla'da 26, Ulaş'ta 3, Yıldızeli'nde 32 ve Zara'da 25 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Yozgat il genelinde 21, Kayseri'nin Sarız ilçesinde de 3 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri, Yozgat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:37:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 300 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]